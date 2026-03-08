российское информационное агентство 18+

Воскресенье, 8 марта 2026, 15:53 мск

Над Брянской областью сбили 103 беспилотника ВСУ

Сегодня вооруженные формирования киевского режима вновь предприняли попытку массированной атаки на регионы РФ с применением беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Как сообщает Министерство обороны РФ, системы противовоздушной обороны уничтожили в общей сложности 152 БПЛА.

Самый серьезный удар противника пришелся на Брянскую область, над которой сбили 103 воздушных цели. Еще 13 беспилотников нейтрализовали над территорией Тульской области, 12 – над территорией Калужской и 10 – над территорией Белгородской области.

Вместе с тем четыре БПЛА сбили над Азовским морем, три – над Курской областью, и по два – над Краснодарским краем, Крымом и Московским регионом. Еще один беспилотник уничтожен над Орловской областью.

Последствия ударов ВСУ уточняются.

Москва, Анастасия Смирнова

