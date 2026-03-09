российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 9 марта 2026, 20:00 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Обломки БПЛА рухнули вблизи детского сада и Дома культуры на Кубани

В Краснодарском крае обломки украинских беспилотников обнаружены в Северском районе на территории Дома культуры в поселке Черноморский, а также вблизи детского сада в поселке Ахтырском Абинского района. Как сообщает оперативный штаб региона, в обоих случаях обошлось без пострадавших.

В оперштабе уточнили, что обломки БПЛА повредили калитку и окна в двух кабинетах дошкольного учреждения. Территория оцеплена. Решение о работе детского сада во вторник, 10 марта, примут дополнительно.

На места ЧП направлены оперативные службы.

Краснодар, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / Украина

Житель Белгородской области ранен при детонации дрона ВСУ / В Херсонской области один мирный житель погиб, еще двое – получили ранения / Днем над Россией уничтожили 15 украинских беспилотников / Российские войска освободили населенный пункт Голубовка в ДНР / В Запорожской области дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль: двое погибших, ранен ребенок / «Хвост виляет собакой»: Путин оценил отношения Киева и ЕС / Над Брянской областью сбили 103 беспилотника ВСУ / Российские войска продвигаются вглубь обороны ВСУ в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Краснодарский край, Юг России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,