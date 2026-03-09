Обломки БПЛА рухнули вблизи детского сада и Дома культуры на Кубани

В Краснодарском крае обломки украинских беспилотников обнаружены в Северском районе на территории Дома культуры в поселке Черноморский, а также вблизи детского сада в поселке Ахтырском Абинского района. Как сообщает оперативный штаб региона, в обоих случаях обошлось без пострадавших.

В оперштабе уточнили, что обломки БПЛА повредили калитку и окна в двух кабинетах дошкольного учреждения. Территория оцеплена. Решение о работе детского сада во вторник, 10 марта, примут дополнительно.

На места ЧП направлены оперативные службы.

Краснодар, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

