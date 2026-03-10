В Кремле заявили об отсутствии конкретной даты новых переговоров по Украине

Информации о конкретной дате и месте проведения нового раунда трехсторонних переговоров по Украине пока нет. Об этом заявил журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В нем (следующем раунде переговоров – прим. ред.) все заинтересованы. Главное, что американцы готовы продолжать свои посреднические усилия», – сказал Песков.

Также представитель Кремля выразил признательность американской стороне за посреднические усилия, отметив, что Владимир Путин дал этому высокую оценку. «Мы признательны за это и заинтересованы в том, чтобы этот процесс продолжался. Конкретных дат пока нет по продолжению и конкретных мест по географии тоже нет», – добавил он.

Песков также сообщил, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Путиным не просил о прекращении огня на Украине огня для продолжения переговоров по украинскому урегулированию.

«Таких условий не выставлялось, это уже неоднократно проговаривалось и хорошо уже понятны все модальности, которые связаны с прекращением огня. Прекрасно всем известна последовательная позиция Путина», – сказал представитель Кремля.

Напомним, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф ранее заявлял, что Вашингтон ожидает прогресса в переговорах по Украине в ближайшие недели.

Москва, Наталья Петрова

