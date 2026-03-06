«Процесс идет»: в МИД РФ заявили о продолжении диалога с США по Украине

Москва рассчитывает на продолжение работы с США по мирному урегулированию на Украине в разных форматах. Диалог сейчас идет, но российская сторона не будет публично обсуждать содержание контактов с Вашингтоном до «получения конкретных согласованных результатов». Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в комментарии РИА «Новости».

По его словам, «процесс идет, в отличие от той коммуникации, которая у нас по факту отсутствовала с предыдущей администрацией США».

«Поддерживаем в целом конструктивный диалог, рассчитываем на продолжение такой работы в разных форматах», – заявил Рябков.

При этом дипломат подчеркнул, что главным приоритетом для России в любом случае остается достижение целей СВО – дипломатическим или военным путем.

В свою очередь, спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что Вашингтон продолжает работать над мирным соглашением между Россией и Украиной, «которое положит конец войне раз и навсегда», и ожидает прогресса в переговорах в ближайшие недели. «Обсуждения продолжаются, и ожидается, что в ближайшие недели будет достигнут дополнительный прогресс», – написал он в соцсети X.

