Российский танкер везет нефть на Кубу – Трампа это не беспокоит

Российский танкер везет нефть на Кубу. Остров находится в глубоком энергетическом кризисе, вызванном санкциями США. Дональд Трамп накануне сообщил, что не видит никаких проблем в том, чтобы российская нефть дошла до кубинцев.

Сейчас фактическая нефтяная блокада, организованная США, привела к отключениям электроэнергии и скоплению мусора в столице, а больницы с трудом справляются с приемом пациентов и поддержанием работы операционных из-за энергетического кризиса.

Российский танкер «Анатолий Колодкин» с почти 730 000 баррелями нефти на борту был замечен у берегов Кубы и может прибыть в ближайшие дни, сообщил CNN Хорхе Пиньон из Энергетического института Техасского университета. По данным сайта отслеживания судов MarineTraffic, по состоянию на вечер воскресенья танкер находился в водах у кубинской провинции Ольгин. Согласно данным сайта, судно может пришвартоваться в порту Матансас, крупном логистическом центре нефтедобычи, уже во вторник.

Выступая в воскресенье на борту самолета Air Force One, Трамп подтвердил, что российский танкер направляется в эту карибскую страну.

«У нас там есть танкер. Мы не против, если кто-нибудь доставит нам груз, потому что им нужно выживать», – сказал он журналистам, отвечая на вопрос о судне.

«Если какая-либо страна хочет прямо сейчас отправить нефть на Кубу, у меня нет проблем. Я предпочитаю впускать нефть, будь то Россия или кто-либо еще, потому что людям нужно отопление, охлаждение и все остальное, что им необходимо», – добавил президент.

Куба прекратила получать нефть из Венесуэлы, своего основного поставщика, после того, как США захватили президента Николаса Мадуро в январе 2026 года. Поставки из других стран, таких как Мексика, были прекращены позже после того, как администрация Трампа пригрозила ввести дополнительные пошлины на страны, которые поставляют нефть напрямую или косвенно.

Нехватка топлива привела к увеличению частоты и продолжительности отключений электроэнергии, серьезному дефициту газа, резкому росту цен и ухудшению состояния инфраструктуры на Кубе. Только за последний месяц на острове произошло несколько полных обрушений энергосистемы, в результате которых Гавана и другие города остались без света.

Нехватка нефти также повлияла на работу коммунальных служб и транспортировку продуктов питания, что привело к редким протестам в некоторых городах: граждане стучали кастрюлями и сковородками и разжигали костры в темноте.

На прошлой неделе Кремль заявил, что находится в контакте с кубинским правительством для обсуждения возможных вариантов оказания помощи острову, хотя и не упомянул танкеры с топливом, направляющиеся на Кубу.

В воскресенье Трамп отверг предположения о том, что разрешение на проход танкера помогает президенту России Владимиру Путину.

«Он теряет всего одну партию нефти, и это всё, – сказал Трамп. – Если он хочет этого, и если другие страны хотят этого, меня это не сильно беспокоит».

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube