Россия готовит к отправке на Кубу еще один танкер с нефтью

Россия намерена отправить на Кубу второе судно с топливом. Об этом сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев в кулуарах форума «Энергопром-26».

Глава Минэнерго уточнил, что накануне в Санкт-Петербурге состоялось большое собрание с участием представителей Кубы, в ходе которого в том числе обсуждался вопрос доставки нефти.

«Куба в блокаде полностью, ее перекрыли. От кого пришла поставка нефти? Через блокаду прорвалось судно РФ. Сейчас второе грузится, мы не оставим кубинцев в беде», – сказал Цивилев (цитата по «Интерфаксу»).

Напомним, 30 марта на Кубу прибыл российский танкер «Анатолий Колодкин» с гуманитарным грузом в 100 тысяч тонн нефти .

США с начала года блокирует поставки топлива на Кубу. Ситуацию усугубило то, что Куба прекратила получать нефть из Венесуэлы, своего основного поставщика, после того, как США захватили президента Николаса Мадуро в начале января 2026 года. Позже были прекращены поставки из Мексики после угроз со стороны администрации США ввести дополнительные пошлины для стран, которые поставляют нефть напрямую или косвенно.

Вместе с тем США решили не перехватывать российской судно с нефтью. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что не видит никаких проблем в том, чтобы российская нефть дошла до кубинцев. «Если какая-либо страна хочет прямо сейчас отправить нефть на Кубу, у меня нет проблем. Я предпочитаю впускать нефть, будь то Россия или кто-либо еще, потому что людям нужно отопление, охлаждение и все остальное, что им необходимо», – заявил глава Белого дома.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

