Трамп успокоил цены на нефть: «черное золото» подешевело почти до $100 за баррель

Мировые цены на нефть снизились почти до $100 на фоне заявления президента США Дональда Трампа о намерении завершить военную кампанию против Ирана через две-три недели.

В частности, котировки на североморскую нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures опустились до $101,37 за баррель. В то же время американское «черное золото» марки WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели до $99,16 за баррель.

Накануне мировые цены на нефть на фоне неопределенной и напряженной ситуации на Ближнем Востоке повышались до $120 за баррель.

Лондон, Анастасия Смирнова

