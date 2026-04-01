Понедельник, 6 апреля 2026, 05:40 мск

Трамп успокоил цены на нефть: «черное золото» подешевело почти до $100 за баррель

Мировые цены на нефть снизились почти до $100 на фоне заявления президента США Дональда Трампа о намерении завершить военную кампанию против Ирана через две-три недели.

В частности, котировки на североморскую нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures опустились до $101,37 за баррель. В то же время американское «черное золото» марки WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели до $99,16 за баррель.

Накануне мировые цены на нефть на фоне неопределенной и напряженной ситуации на Ближнем Востоке повышались до $120 за баррель.

Лондон, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Метки / Нефть и газ

В Сербии неизвестные заминировали идущий в Венгрию газопровод / В Швеции задержали судно по подозрению в экологическом преступлении / Нефть подорожала почти до $120 за баррель / Киев без причин блокирует допуск комиссии ЕС к нефтепроводу «Дружба» / Это не предел: мировые цены на нефть снова поднялись до $115 за баррель / Несколько стран хотят создать консорциум для управления потоками нефти / В США произошел второй за две недели взрыв на НПЗ / Путин напомнил нефтегазовым компаниям о долгах перед банками

