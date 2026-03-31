Нефть подорожала почти до $120 за баррель

Мировые цены на нефть активизировали подъем на фоне ближневосточного кризиса. Баррель «черного золота» подорожал почти до $120.

На биржевых торгах котировки североморской нефти марки Brent выросли до $119,14 за баррель. Американское «черное золото» WTI продается по $104,59 за баррель, уточняет «Прайм» данные по состоянию на 18:09 мск.

Ранее аналитики и участники рынка прогнозировали повышение цен на нефть до $150 за баррель при условии обострения вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.

Лондон, Анастасия Смирнова

