Вторник, 31 марта 2026, 13:59 мск

Киев без причин блокирует допуск комиссии ЕС к нефтепроводу «Дружба»

Представители Евросоюза не могут попасть на участок повреждения нефтепровода «Дружба». Киев без причин не допускает европейских инспекторов. Об этом сообщает издание Euractiv.

Группа европейских инспекторов, координируемая Еврокомиссией, несколько недель находится на Украине и ожидает разрешения на доступ к поврежденному участку трубопровода. Но Киев не спешит выдавать допуски.

Представители ЕС называют подобное противодействие работе комиссии «необъяснимым» и «лишенным разумных оснований». «У нас отсутствует ясное понимание того, какую игру ведет Украина», – сказал изданию один из дипломатов Евросоюза.

Украина остановила экспорт нефти по «Дружбе», ссылаясь на то, что трубопроводы повреждены, а для ремонта украинцам нужно перемирие. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Киев согласился на предложение Евросоюза о помощи в ремонте трубопровода. В свою очередь Венгрия остановила поставки газа Украине, пока не будет налажено снабжение российской нефтью по «Дружбе».

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Метки / Нефть и газ

