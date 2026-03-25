Сильный удар – Венгрия начинает останавливать поставки газа на Украину

Виктор Орбан в среду, 25 марта, объявил о том, что Венгрия будет постепенно приостанавливать поставки газа на Украину. И делаться это будет до тех пор, пока не будет налажено снабжение российской нефтью по трубопроводу «Дружба».

«Для прорыва нефтяной блокады и обеспечения безопасности энергоснабжения Венгрии необходимы новые меры», – заявил Орбан в своих социальных сетях.

Это решение – огромный удар для Украины, которая теряет одного из своих основных поставщиков энергии. По данным украинской консалтинговой фирмы Expro , 45,5% импортируемого в страну газа транзитом проходило через Венгрию, что было выгодно благодаря низким ценам на газ.

Украина остановила экспорт нефти по «Дружбе», ссылаясь на то, что трубопроводы повреждены, а для ремонта украинцам нужно перемирие. Представителей ЕС на осмотр систем Украина не допускает.

Москва, Елена Васильева

