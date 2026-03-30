российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 30 марта 2026, 17:36 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

Это не предел: мировые цены на нефть снова поднялись до $115 за баррель

На фоне ближневосточного кризиса мировые цены на нефть возобновили повышение и поднялись до уровня $115за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE Futures.

В частности, котировки североморского «черного золота» Brent выросли до $115 за баррель. В то же время американская нефть марки WTI подорожала до $101,4 за баррель.

Аналитики Societe Generale, оценку которых приводит «Интерфакс», пересмотрели базовый сценарий для нефти и теперь ожидают более длительного сохранения высокой стоимости. Углубление конфликта на Ближнем Востоке исключает его деэскалацию в краткосрочной перспективе, отмечают в банке.

Согласно прогнозу Societe Generale, средняя цена на нефть марки Brent в апреле будет составлять около $125 за баррель с высокой вероятностью ее движения в сторону отметки $150 за баррель на фоне усиливающихся рисков для энергетической инфраструктуры.

Лондон, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / Нефть и газ

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Финансы, Экономика, Нефть и газ, Цены на нефть,