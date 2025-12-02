В Германии из грузовика украли 20 тысяч патронов для армии

В Германии неизвестные похитили патроны, предназначенные для бундесвера. В министерстве обороны страны кражу подтвердили.

Перевозкой боеприпасов занималась гражданская компания. Водитель грузовика припарковал автомобиль на неохраняемой стоянке в городе Бург и ушел в отель переночевать.

Кражу выявили только на следующий день, когда фура прибыла на склад бундесвера. Неизвестные похитили порядка 10 тысяч боевых патронов для пистолетов, 9,9 тысячи холостых патронов для автоматов, а также дымовые снаряды.

Предполагается, что преступление было заранее спланировано. Проводится расследование.

