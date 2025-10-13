В Берлине женщина с ножом угрожала охранникам российского посольства

В столице Германии вооруженная ножом женщина угрожала сотрудникам полиции, охранявшим посольство России. Об этом сообщили в правоохранительных органах страны.
Инцидент произошел в Берлине. Подозреваемая приблизилась к сотруднице охраны посольства на улице Унтер-ден-Линден, держа нож вблизи ее лица и допуская ксенофобские высказывания. После того как сотрудница достала табельное оружие, женщина бросила нож и убежала.
Позже подозреваемую задержали. Отмечается, что она неадекватно себя вела, ее доставили в больницу для обследования.
Отдел по делам государственной безопасности управления уголовной полиции Берлина проводит расследование.
Берлин, Зоя Осколкова
© 2025, РИА «Новый День»