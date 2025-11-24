Мерц пообещал создать в Германии сильнейшую армию в Европе

В этом году канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал создать сильнейшую армию в Европе.

Предполагается, что новые масштабные реформы позволят Германии к 2035 году увеличить численность своих военнослужащих до 260 000 человек по сравнению с нынешними 180 000 человек, а также привлечь еще 200 000 резервистов.

В первую очередь кампания будет сосредоточена на добровольцах, при этом для тех, кто запишется, будут предусмотрены более существенные поощрения, включая ежемесячную стартовую зарплату в размере 2600 евро – увеличение на 450 евро по сравнению с нынешним уровнем.

Если новые квоты не будут выполнены, правительство будет иметь возможность проводить обязательные призывы при необходимости.

Со следующего года все 18-летние подростки будут получать анкету, где они могут сообщить о желании служить. Для мужчин заполнение анкеты будет обязательным. С 2027 года мужчины в возрасте 18 лет также должны будут проходить обязательные медицинские осмотры.

Это происходит на фоне предупреждения администрации Трампа о том, что Европа должна взять на себя ответственность за свою безопасность, продолжающегося конфликта России и Украины и предположений европейских экспертов о том, что Москва может вторгнуться в государство НАТО.

Начальник Генштаба ВС Германии генерал Карстен Брейер заявил в июньском интервью BBC, что НАТО должно подготовиться к возможному нападению России в течение следующих четырех лет – возможно, уже в 2029 году – и призвал государства-члены быть готовыми.

В преддверии принятия нового законопроекта партнёры по коалиции – консервативный Христианско-демократический союз (ХДС) и левоцентристский Социал-демократический союз (СДПГ) – неделями спорили о том, какой вид военной службы следует ввести. Одной из идей был «призыв по принципу лотереи», при котором молодые люди сначала проходили бы медицинское обследование, а затем призывались бы на службу.

Это предложение в конечном итоге было отклонено министром обороны Борисом Писториусом, который заявил, что при наборе на военную службу следует сосредоточить внимание на таких стимулах, как более высокая заработная плата и другие финансовые компенсации.

Ранее в Германии действовала обязательная военная служба для мужчин в возрасте 18-23 лет, однако в 2011 году она была отменена в пользу полностью добровольной армии.

Соглашение ещё должно быть одобрено парламентом Германии (Бундестагом), и ожидается, что депутаты проголосуют по нему до конца года. В этом случае оно вступит в силу 1 января 2026 года.

Писториус из СДПГ приветствовал этот шаг, одновременно стремясь успокоить пострадавших. «Нет причин для беспокойства, нет причин для страха», – заявил он после объявления о соглашении на прошлой неделе.

«Потому что урок совершенно ясен: чем более способны наши вооруженные силы к сдерживанию и обороне с помощью вооружения, подготовки и личного состава, тем меньше вероятность того, что мы вообще будем вовлечены в конфликт», – сообщил Писториус.

Писториус предположил, что новая военная система Берлина может стать примером для других европейских союзников. «Все следят за тем, что мы делаем», – сказал он.

«Я нахожусь в тесном контакте с (премьер-министром Франции) Себастьяном Лекорню и его преемником, а также, конечно же, с Великобританией и другими странами. … И наша новая модель призыва вполне современна. Она очень современна. И может ли она стать примером и для других стран? Не знаю, но вполне возможно», – добавил немец.

Однако эти изменения остаются спорными, поскольку многие, особенно в немецких левых политических кругах, не согласны с восстановлением обязательной воинской повинности. Опрос Forsa, опубликованный газетой Die Welt в октябре, до объявления о реформах, показал, что 80% избирателей левой партии Германии Die Linke выступили против этой идеи.

Отмечается, что молодежь в Германии не горит желанием служить. В интервью CNN один 17-летний юноша признал важность для Германии возможности самообороны, но выразил сомнение в желании воевать.

«Конечно, важно уметь защищать себя. Но именно поэтому мы в НАТО. … Я люблю Германию. Я бы не сказал, что хочу сейчас сражаться за эту страну. … Я представляю себе другую жизнь, нежели войну», – сказал он.

21-летний Леонид Бекяров поддержал увеличение инвестиций в вооружённые силы Германии. «Они стали такими слабыми и запущенными», – сказал он.

Однако он тоже усомнился в идее обязательной воинской повинности. «Я тоже считаю ужасным нападение (России) на Украину. Но я категорически против войны, и небольшое укрепление армии – это хорошо, на это уже выделены средства, но вот обязательная военная служба для всех и необходимость её прохождения – я считаю, что это неправильно».

Другие собеседники CNN выразили обеспокоенность тем, что их образование будет напрасным, если их призовут на службу.

Официальные данные также дают представление об общественном мнении в Германии. Количество заявлений на получение статуса отказника по убеждениям резко возросло с начала войны на Украине, особенно на фоне активизации разговоров о возобновлении призыва. Согласно правительственным данным, с начала этого года по 25 октября 3034 человека подали заявления на получение статуса отказника – это самый высокий показатель с момента приостановки обязательной военной службы в 2011 году.

Вооруженные силы Германии, или Бундесвер, хронически недофинансируются со времен холодной войны.

В течение трех десятилетий после падения Берлинской стены военные расходы оставались ниже 2% ВВП страны – ниже целевых показателей НАТО – на фоне отсутствия осознанных угроз, табу вокруг военной мощи Германии и ярко выраженного пацифистского национального менталитета, сохранившегося после нацистской эпохи.

Ранее «Новый День» писал о том, что во Франции также рассматривают возможность расширить армию за счет добровольцев.

Берлин, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube