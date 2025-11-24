Во Франции могут восстановить добровольную воинскую службу

Эммануэль Макрон может в ближайшие дни объявить о введении добровольной военной службы во Франции – проекте, который обсуждается уже несколько месяцев. Четверг рассматривается как возможная дата объявления решения президента, сообщает «Фигаро».

«В мире, в котором мы живём, в мире неопределённости и растущей напряжённости, если мы действительно хотим быть в безопасности, мы должны удержать других от вторжения… Франция должна оставаться сильной страной с мощной армией, но также и способностью к коллективному возрождению», – заявил Макрон в субботу в кулуарахсаммита G20 в Йоханнесбурге (ЮАР).

Напомним, что Франция отменила воинскую повинность в 1997 году, при президенте Жаке Шираке.

«Многие соседи в Европе находятся в процессе возрождения национальной службы», – заявил начальник штаба вооруженных сил генерал Фабьен Мандон в субботу в эфире телеканала France 5, отметив, что это один из «элементов, которые необходимо соблюдать в нашей стране».

«Новая структура обслуживания»

Эммануэль Макрон представил идею добровольной службы 13 июля перед аудиторией высокопоставленных офицеров. В Европе считается, что она «подвергается угрозе» со стороны со стороны России. «Нам нужна нация, способная выстоять и быть мобилизованной», – заявил Макрон. – Помимо усилий, касающихся наших резервистов, необходимо также предоставить молодым людям новую основу для службы в наших вооружённых силах различными способами».

До 50 000 молодых людей в год

По данным нескольких источников, различные сценарии предполагают призыв от 10 000 до 50 000 человек в год. По данным ряда французских СМИ, эта добровольная служба продлится 10 месяцев и будет оплачиваться в размере нескольких сотен евро. Согласно Национальному стратегическому обзору 2025 года, документу, обобщающему амбиции Франции в области обороны и безопасности, внедрение «обновлённой» добровольной военной службы будет направлено на «укрепление национального единства» и «создание резерва кадров, готовых к мобилизации в случае кризиса».

Вооружённые силы Франции сегодня насчитывают около 200 000 действующих военнослужащих и 47 000 резервистов, и ожидается, что к 2030 году их число увеличится до 210 000 и 80 000 человек соответственно. По оценкам генерала Пьера Шиля, начальника штаба армии, сделанным этим летом, добровольная мобилизация части возрастной группы может удовлетворить потребность в «накоплении массы», необходимой для ведения конфликта в течение длительного времени.

Эта идея приветствуется частью французского политического класса. «Всё, что может способствовать укреплению духа обороны, национальной стойкости и выражению патриотических чувств, дремлющих в населении, – это позитивно», – заявил в воскресенье в газете La Tribune Седрик Перрен (республиканцы), председатель сенатского Комитета по иностранным делам и обороне .

Президент Национального объединения (RN) Джордан Барделла заявил в среду на телеканале X, что он «поддерживает» восстановление военной службы, и начинать надо с добровольцев.

Париж, Елена Васильева

