Пятница, 13 марта 2026, 19:19 мск

МИД России вызвал послов Британии и Франции из-за ракетного удара по Брянску

Сегодня в министерство иностранных дел России были вызваны послы Великобритании и Франции в Москве Найджел Кейси и Николя де Ривьер, которым был заявлен решительный протест в связи с нанесенным ВСУ 10 марта ударом по Брянску крылатыми ракетами, произведенными совместным французско-британским концерном MBDA.

МИД России указал на непосредственную причастность Британии и Франции к этому террористическому акту, в результате которого погибли 7 человек и более 40 получили ранения.

«Для нас очевидно, что ракетный обстрел Брянска был бы невозможен без привлечения к его организации британских и французских специалистов, а также без передачи разведданных неонацистскому режиму в Киеве. Подчеркнуто, что в случае дальнейшего соучастия Лондона и Парижа в военных преступлениях киевского режима именно на эти европейские столицы ляжет ответственность за деструктивные последствия вооруженного конфликта и эскалацию напряженности», – подчеркивается в заявлении МИД России.

Российское внешнеполитическое ведомство также обратило внимание, что обстрел Брянска рассматривается Москвой в качестве целенаправленной провокации с целью подрыва интенсифицировавшихся усилий по мирному урегулированию украинского кризиса.

«Российской стороной предъявлено требование к Великобритании и Франции дать четкую публичную реакцию с жестким и недвусмысленным осуждением теракта ВСУ в Брянске. Ее отсутствие будет считаться солидаризацией с террористическими методами, позорной для стран, являющихся постоянными членами СБ ООН», – заявил МИД России.

Москва, Анастасия Смирнова

