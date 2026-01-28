российское информационное агентство 18+

Среда, 28 января 2026, 11:06 мск

Казахстан потерял около 3,8 млн тонн нефти из-за атак на КТК

Казахстан потерял в экспорте около 3,8 млн тонн нефти из-за атак на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). Об этом заявил министр энергетики республики Ерлан Аккенженов.

В начале января танкер Matilda, зафрахтованный казахстанской компанией «Казмортрансфлот», подвергся атаке беспилотника около объекта КТК. После этого были приостановлены работы месторождений Тенгиз и Королевское. По словам Аккенженова, Казахстан недополучил почти 1 млн т. нефти из-за приостановки работы месторождений.

Кроме того, из-за атак на танкеры значительно повысилась стоимость страхования судов.

«Всего на месторождении [Тенгиз] установлено 30 трансформаторов разной мощности. И три из них сгорели – это критическое оборудование. Мы восстановили часть работы этих трансформаторов и сейчас идет поэтапный запуск месторождения – первый газ уже появился», – добавил министр.

Напомним, в ноябре прошлого года причал КТК в Новороссийске подвергся «целенаправленной террористической атаке» украинскими безэкипажными катерами. В компании отметили, что дальнейшая эксплуатация выносного причального устройства №2 не представляется возможной.

Акционерами Каспийского трубопроводного консорциума, помимо России и Казахстана, являются американские и европейские компании, в том числе Chevron, Mobil, Shell и Eni. На систему КТК приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу экспортных объемов нефти из Казахстана.

Астана, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

