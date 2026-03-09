российское информационное агентство 18+

Мировые цены на нефть взлетели почти до $120 за баррель

Мировые цены на нефть резко взлетели, приблизившись к отметке в $120 за баррель впервые с середины 2022 года. На торгах на лондонской бирже ICE Futures котировки подскочили более чем на 26%.

В частности, стоимость майских контрактов на «черное золото» марки Brent к 7:30 мск составила $116,83 за баррель, что на $24,14 (26,04%) выше пятничного уровня. Фьючерсы на американскую нефть WTI на апрель на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли в цене на $24,91 (27,4%) – до $115,81 за баррель, уточняет «Интерфакс».

Котировки резко выросли на фоне военных действий на Ближнем Востоке. Значительная часть поставок сырья из региона оказалась заблокированной из-за фактического закрытия Ормузского пролива, и крупные производители вынуждены сокращать добычу по мере заполнения хранилищ.

В субботу национальная нефтяная компания Абу-Даби Abu Dhabi National Oil (ADNOC) заявила, что «регулирует объемы добычи на морских месторождениях» с учетом размера хранилищ. Госкомпания Кувейта Kuwait Petroleum Corp. сообщила, что сокращает объемы добычи и переработки нефти из-за «иранских угроз безопасному прохождению судов через Ормузский пролив». Саудовская госкомпания Saudi Aramco остановила работу нефтеперерабатывающего комплекса Ras Tanura после удара беспилотников 2 марта и перенаправляет часть поставок нефти в порт Янбу на Красном море. Государственная компания Катара QatarEnergy объявила форс-мажор по поставкам сжиженного природного газа и ассоциированных продуктов 4 марта.

Лондон, Анастасия Смирнова

