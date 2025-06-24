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Вторник, 24 июня 2025, 21:01 мск

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Мировые цены на нефть резко упали

Мировые цены на нефть рухнули более чем на 5%. На торгах на лондонской бирже ICE стоимость «черного золота» опустилась ниже $70 за баррель.

К 19:58 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 6,4% до $66,1 за баррель, снижаясь в моменте ниже $66. Котировки августовских фьючерсов на нефть WTI обвалились на 6,31% до $64,18 за баррель, уточняет «Прайм».

Судя по комментариям аналитиков, участники рынка рассчитывают на стабилизацию ситуации на Ближнем Востоке после договоренностей о прекращении огня со стороны Израиля и Ирана.

Лондон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Цены на нефть

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В мире, Финансы, Экономика, Нефть и газ, Цены на нефть,