Мировые цены на нефть резко упали

Мировые цены на нефть рухнули более чем на 5%. На торгах на лондонской бирже ICE стоимость «черного золота» опустилась ниже $70 за баррель.
К 19:58 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 6,4% до $66,1 за баррель, снижаясь в моменте ниже $66. Котировки августовских фьючерсов на нефть WTI обвалились на 6,31% до $64,18 за баррель, уточняет «Прайм».
Судя по комментариям аналитиков, участники рынка рассчитывают на стабилизацию ситуации на Ближнем Востоке после договоренностей о прекращении огня со стороны Израиля и Ирана.
Лондон, Анастасия Смирнова
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