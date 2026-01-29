Мировые цены на нефть поднялись выше $71 за баррель

Мировые цены на нефть активизировали рост и впервые с августа превысили отметку $71 за баррель на фоне возможной военной операции США против Ирана. По такой стоимости будет реализованы мартовские контракты.

По состоянию на 17.45 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефть Brent повышалась на 4,61% до $71,55 за баррель, уточняет «Прайм».

В то же время мартовские фьючерсы на американскую нефть WTI в то же время дорожали на 4,94% – до $66,32 за баррель.

Накануне президент США Дональд Трамп предупредил, что американский военный флот направляется к Ирану и готов к выполнению задач, в том числе проведению силовой операции, как это было в Венесуэле.

Лондон, Анастасия Смирнова

