Бангладеш просит США разрешить импортировать российскую нефть

Власти Бангладеш обращаются к США с просьбой разрешить импортировать нефть из России. Страна испытывает нехватку топлива из-за конфликта на Ближнем Востоке.

По словам министра финансов и планирования Бангладеш Амира Хосру Махмуда Чоудхури, Индия покупает российские энергоносители без ограничений, аналогичные условия должны действовать и для Бангладеш.

В 2022 году Бангладеш планировали закупать нефть у России, но тогда выяснилось, что единственный в стране нефтеперерабатывающий завод не приспособлен для переработки сырья сорта Urals. Теперь же было решено расширить мощности этого НПЗ, что позволит ему справляться и с российской нефтью.

На АЗС в Бангладеш наблюдается нехватка топлива. Владельцы заправок просят военных наряду с полицией обеспечивать их безопасность, в противном случае они грозят закрыться.

Дакка, Зоя Осколкова

