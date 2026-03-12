российское информационное агентство 18+


Четверг, 12 марта 2026, 14:15 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Бангладеш просит США разрешить импортировать российскую нефть

Власти Бангладеш обращаются к США с просьбой разрешить импортировать нефть из России. Страна испытывает нехватку топлива из-за конфликта на Ближнем Востоке.

По словам министра финансов и планирования Бангладеш Амира Хосру Махмуда Чоудхури, Индия покупает российские энергоносители без ограничений, аналогичные условия должны действовать и для Бангладеш.

В 2022 году Бангладеш планировали закупать нефть у России, но тогда выяснилось, что единственный в стране нефтеперерабатывающий завод не приспособлен для переработки сырья сорта Urals. Теперь же было решено расширить мощности этого НПЗ, что позволит ему справляться и с российской нефтью.

На АЗС в Бангладеш наблюдается нехватка топлива. Владельцы заправок просят военных наряду с полицией обеспечивать их безопасность, в противном случае они грозят закрыться.

Дакка, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Метки / Нефть и газ

В мире, Экономика, Нефть и газ,