Пятница, 6 марта 2026, 12:53 мск

Перу приостанавливает экспорт природного газа из-за аварии

Власти Перу приостановили поставки за рубеж природного газа из-за серьезной аварии. Об этом сообщил министр энергетики и горнодобывающей промышленности страны Анхело Альфаро.

Разрыв газопровода произошел в регионе Амазонки, что является самой крупной аварией за последние 20 лет. Сокращение поставок топлива стало причиной энергетического кризиса в стране. Оператор Transportadora de Gas del Peru поставляет всего 10% газа от необходимого объема.

Энергетическая компания Pluspetrol приостановила производство сжиженного газа. Предприятие обеспечивает примерно 70% потребления голубого топлива в Перу.

Власти объявили 14-дневное чрезвычайное положение в национальной сети трубопроводов, чтобы обеспечить приоритетное снабжение жилых, коммерческих и жизненно важных объектов на время проведения ремонтных работ.

Лима, Зоя Осколкова

