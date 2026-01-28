Фицо: к 1 ноября 2027 года конфликт на Украине закончится и все будут ломать себе ноги, бегая в Россию за бизнесом

К 1 ноября 2027 года конфликт на Украине закончится и все придут в себя, Такое мнение высказал премьер Словакии Роберт Фицо, комментируя принятое накануне ЕС решение о запрете на экспорт российского газа для всех членов союза с 2027 года.

Напомним, что в понедельник Совет Европейского союза и Европейский парламент официально приняли новый закон о поэтапном прекращении импорта российского газа и нефти, что является важным шагом вперед в реализации плана REPowerEU по достижению энергетической независимости от России.

Как сообщает издание Hlavné správy, Фицо заявил, что Словацкая Республика подаст иск против принятого регламента в Суд Европейского союза в Люксембурге. «Мы будем возражать против нарушения принципов субсидиарности и пропорциональности. В нашем распоряжении есть очень четкий документ, подготовленный Министерством юстиции в сотрудничестве с Министерством иностранных дел и по европейским делам. Мы будем требовать, чтобы этот регламент был признан противоречащим основополагающим принципам, на которых зиждется ЕС», – сказал Фицо. Венгрия, которая проголосовала против него вместе со Словакией, также планирует подать аналогичный иск. Подать совместный иск невозможно, но мы будем координировать аргументы в иске с венгерской стороной.

Премьер-министр считает, что 1 ноября 2027 года конфликт на Украине закончится, «и мы все придем в себя». «Потому что такой разрыв с российской энергетикой – это самоубийство. И это говорю не только я, но и немецкие экономисты, немецкие политики, а теперь и другие политики из ЕС», – заявил Фицо. По его словам, это бессмысленное идеологическое решение, принятое из-за ненависти к Российской Федерации. Когда война на Украине закончится, по словам Фицо, «все будут ломать себе ноги, бегая в Российскую Федерацию за бизнесом».

Он также раскритиковал способ принятия регламента квалифицированным большинством голосов. «Европейская комиссия всех обманула. Мы убеждены, что это стандартная санкция, и для санкций требуется единогласие. Но Комиссия знала, что такая глупость не пройдет, поэтому она обошла этот принцип», – сказал Фицо, добавив, что считает это нарушением основных принципов договоров, на которых основан ЕС.

По словам премьер-министра, из-за этого регулирования Словакия столкнется с ситуацией нехватки товара. «Одна зависимость сменяется другой, и Европа будет получать огромные объемы сжиженного газа из Соединенных Штатов Америки», – отметил Фицо. Первым шагом, который значительно навредил Словакии, по его словам, стала остановка транзита российского газа через территорию Словацкой Республики. «Это решение было принято президентом Украины, и оно обходится нам до 500 миллионов евро в год, что представляет собой потери в виде транзитных сборов за газ, который мы транспортировали дальше в Европу по нашему трубопроводу», – подчеркнул он.

