«Я слежу…» Трамп призвал сохранять мировые цены на нефть на низком уровне

Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением о необходимости ограничить возможный рост цен на нефть в связи с обострением обстановки вокруг Ирана.

«Обращаюсь ко всем: сохраняйте цены на нефть низкими. Я слежу. Вы прямо подыгрываете врагу. Не делайте этого!» – заявил американский лидер в своей социальной сети.

Стоит отметить, что в ночь на понедельник биржевые котировки на нефть поднялись выше уровня в $81 за баррель, отреагировав таким образом на американский удара по иранским ядерным объектам. Сегодня днем «черное золото» торгуется вблизи отметки в $76 за баррель.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube