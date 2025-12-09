При налете украинских БПЛА на Чебоксары пострадали 4 человека

Украинские беспилотники атаковали Чебоксары, повреждены жилые дома, есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев.

«Сегодняшним утром в республике в очередной раз зафиксирована атака вражескими БПЛА. К сожалению, есть пострадавшие, повреждения жилых домов», – написал он в своем телеграм-канале.

В настоящий момент экстренные службы оперативно устраняют последствия. На ряде магистралей города введены временные ограничения движения. «Открыт пункт помощи в школе №20 по ул. Хузангая, 8. Вся необходимая помощь жителям оказывается, все поврежденные жилые помещения будут восстановлены», – добавил глава региона.

Николаев призвал местных жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и доверять только проверенной информации.

Вице-премьер правительства Чувашии Владимир Степанов позже уточнил, что при атаке БПЛА пострадали четыре человека, в том числе ребенок. В настоящее время им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Телеграм-канал Baza ранее сообщал со ссылкой на очевидцев, что при налете дронов пострадала многоэтажка на проспекте Ивана Яковлева. В доме выбило окна, повреждены балконы, осколками задело припаркованные автомобили, уточняет Mash.

Напомним, в ночь на 9 декабря силы ПВО уничтожили 121 вражеский дрон над регионами России.

Чебоксары, Наталья Петрова

