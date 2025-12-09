9 человек, включая ребенка, пострадали при атаке ВСУ на Чебоксары

Вице-премьер Чувашии Владимир Степанов сообщил, что число пострадавших при атаке украинских беспилотников на Чебоксары выросло до девяти. Ранее стало известно о четырех пострадавших.

«По оперативным данным, в результате прилета БПЛА в Чебоксарах число пострадавших увеличилось до девяти человек, включая одного ребенка», – написал Степанов в своем телеграм-канале.

По словам чиновника, в настоящее время все они находятся под наблюдением врачей, им оказывается вся необходимая медпомощь.

«На базе одного из общеобразовательных учреждений микрорайона продолжает работу пункт временного размещения. На месте работают психологи и медицинские специалисты», – добавил Степанов.

Украинские БПЛА атаковали Чебоксары утром 9 декабря. Глава Чувашии Олег Николаев сообщал о пострадавших и поврежденных жилых домах. В аэропорту Чебоксар вводились временные ограничения на полеты. Сейчас авиагавань возобновила работу.

Чебоксары, Наталья Петрова

