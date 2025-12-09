Над Россией за ночь сбили 121 украинский дрон

ВСУ прошедшей ночью предприняли массированную атаку беспилотниками на российские регионы. Средствами противоздушной обороны уничтожен 121 БПЛА над 12 субъектами и акваторией Каспийского моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, больше всего вражеских дронов перехвачено над Белгородской областью (49) и Крымом (22). Еще 10 БПЛА сбили в Рязанской области, по пять беспилотников обезвредили в Ростовской области и Калмыкии. Четыре дрона ликвидировали над Нижегородской областью, три – над Липецкой, по два – над Курской областью и Краснодарским краем, по одному – в Брянской и Тульской областях. Кроме того, 8 БПЛА сбили над Каспийским морем.

В Воронеже в результате падения обломков БПЛА поврежден легковой автомобиль, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев.

В Ростовской области воздушную атаку отразили в Чертковском, Миллеровском, Тацинском, Цимлянском, Сальском и Красносулинском районах, уточнил глава региона Юрий Слюсарь. По его данным, никто не пострадал.

В Тульской и Брянской областях, по информации губернаторов регионов, обошлось без пострадавших и разрушений. Власти остальных регионов ночной налет БПЛА пока не комментировали.

Москва, Наталья Петрова

