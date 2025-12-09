В Генштабе заявили о наступлении почти на всех направлениях СВО

Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач группировкой войск «Центр», сообщило Минобороны РФ. В ходе совещания на передовом пункте управления общевойсковой армии он заявил, что российская армия продолжает наступление почти на всех направлениях в зоне специальной военной операции. «Войска объединенной группировки продолжают наступление практически на всех направлениях», – сказал Герасимов.

Он также отметил, что после освобождения Красноармейска главной задачей группировки войск «Центр» является ликвидация украинских сил, окруженных в районе Димитрова. Он назвал взятие под контроль Красноармейска важнейшим этапом в освобождении всей территории Донбасса. По его словам, «в ходе освобождения города соединения и воинские части проявили инициативу, действовали грамотно, выбирали такие способы действия, которые неизвестны противнику и оказались для него неожиданными». Герасимов вручил госнаграды военнослужащим, отличившимся при освобождении Красноармейска.

Начальник Генштаба ВС РФ также сообщил, что южная часть Димитрова находится под полным контролем российских войск. «Это составляет более 30% от общего количества зданий в городе», – сказал он.

В Красноармейске, по словам Герасимова, сейчас российские военные проверяют жилые кварталы города. «Оказывается помощь местному населению, эвакуированы в безопасные районы более 200 человек», – рассказал он.

Напомним, 2 декабря Минобороны РФ сообщило, что группировка войск «Центр» завершила операцию по взятию под контроль Красноармейска.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

