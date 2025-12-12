«Весь Донбасс – российский»: в Кремле ответили на идею Зеленского о референдуме

Помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал идею Владимира Зеленского провести референдум по вопросу вывода войск из подконтрольной Украине части Донбасса.

«Донбасс – российский. Вся часть Донбасса российская», – сказал Ушаков в комментарии журналисту Александру Юнашеву. «Есть конституция», – добавил он.

Представитель Кремля при этом допустил, что со временем в Донбассе не будет ни военных из России, ни из Украины. «Вполне возможно, что там не будет непосредственно войск, ни российских, ни украинских. Но будет Росгвардия, будет наша полиция, будет все, что нужно для соблюдения порядка и организации жизни», – сказал Ушаков в интервью журналиста «Коммерсанта» Андрею Колесникову.

«В любом случае, какой бы расклад ни был, эта территория является территорией Российской Федерации, и она будет под управлением наших администраций», – заключил Ушаков.

Помощник президент РФ подчеркнул, что «рано или поздно, если не переговорным путем, то военным эта территория перейдет под полный контроль Российской Федерации». По его словам, прекращение огня может наступить только после вывода украинских войск с Донбасса. «А что там будет потом – об этом можно, на мой взгляд, вести разговор», – добавил он. Ушаков отметил, что Зеленский до сих пор был против вывода украинских войск с этой территории, хотя «это одно из требований, которые американцы ему предъявляют».

Накануне Зеленский высказался за проведение всеукраинского референдума по вопросу о выводе ВСУ из Донбасса. По его словам, видение США в рамках мирного урегулирования заключается в отводе украинских войск из Донбасса и создании демилитаризованной зоны, но вопрос об управлении этой территорией не решен, Вашингтон ищет приемлемый формат.

Ранее сегодня газета Le Monde, ссылаясь на свои источники, сообщила о готовности Киева принять создание демилитаризованной зоны в Донбассе. В публикации отмечается, что Донбасс может быть передан под надзор международных сил, в частности США, для предотвращения возможных боестолкновений.

Меж тем советник Зеленского Дмитрий Литвин опроверг сообщения о готовности Киева к созданию буферной зоны в Донбассе. По его словам, Le Monde некорректно интерпретировало информацию. «Такие вопросы могут решаться только на самом высоком политическом уровне или народом Украины. [Зеленский – прим. ред.] это вчера четко подтвердил», – приводит слова Литвина «Страна.ua».

Москва, Наталья Петрова

