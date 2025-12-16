Ночью над регионами России сбили 83 вражеских БПЛА

Средства противоздушной обороны в ночь на вторник, 16 декабря, уничтожили 83 украинских беспилотника самолетного типа над шестью регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, большинство дронов – 64 – нейтрализованы над Брянской областью. Еще девять БПЛА сбили над Калужской областью, пять – над Смоленской. Кроме того, по два беспилотника перехвачены над московским регионом, в том числе один, летевший на столицу, и над Крымом. Один дрон ликвидировали над Тверской областью.

По данным мэра Москвы Сергея Собянина, утром на подлете к столице были уничтожены еще два вражеских беспилотника. «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сообщил градоначальник в своем телеграм-канале. Информации о пострадавших и последствиях на земле не поступало. Напомним, аэропорт Шереметьево для обеспечения безопасности полетов принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе воздушной гавани.

В Брянской, Калужской, Смоленской, Тверской областях, по информации глав регионов, при отражении атаки БПЛА пострадавших и разрушений нет.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

