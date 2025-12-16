Дрон ВСУ сбили вблизи Москвы. В районе аэропорта Шереметьево введены ограничения

Силы противоздушной обороны сбили украинский беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

На месте падения обломков работают экстренные службы, добавил он.

Тем временем, в Росавиаации сообщили о введении временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта Шереметьево. В связи с этим воздушная гавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. В ведомстве предупредили о корректировках в расписании части рейсов. «Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», – сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Пассажиров просят узнавать информацию о статусе рейсов с помощью онлайн-табло и чат-бота.

Москва

© 2025, РИА «Новый День»

