российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 16 декабря 2025, 08:04 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Дрон ВСУ сбили вблизи Москвы. В районе аэропорта Шереметьево введены ограничения

Силы противоздушной обороны сбили украинский беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

На месте падения обломков работают экстренные службы, добавил он.

Тем временем, в Росавиаации сообщили о введении временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта Шереметьево. В связи с этим воздушная гавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. В ведомстве предупредили о корректировках в расписании части рейсов. «Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», – сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Пассажиров просят узнавать информацию о статусе рейсов с помощью онлайн-табло и чат-бота.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

В рубриках

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия,