Трамп: переговоры по Украине идут нормально

Президент США Дональд Трамп положительно оценил переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине.

По его словам, встречи по разрешению украинского кризиса продолжаются. «Мы ведем переговоры. Переговоры идут нормально», – сказал Трамп на мероприятии в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Он выразил надежду, что конфликт на Украине удастся завершить с помощью дипломатии.

Американский лидер заявил, что между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным «чудовищная ненависть». «Я думаю, что они все устали от войны. Все устали от войны. Она должна закончиться», – резюмировал глава Белого дома.

В минувшие выходные в Майами прошли переговоры по украинскому урегулированию. От России в них участвовал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. С американской стороны – спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять Трампа предприниматель Джаред Кушнер.

Дмитриев назвал переговоры конструктивными и намекнул, что следующий раунд переговоров может пройти в Москве. По оценке Уиткоффа, встречи с российской стороной были продуктивными и конструктивными.

Американские переговорщики в конце прошлой неделе также провели ряд консультаций с представителями Украины и Европы.

Майами, Наталья Петрова

