Уиткофф счел успешными двухдневные переговоры с Россией в Майами

Переговоры американской и российской сторон, прошедшие в Майами, были продуктивными и конструктивными. Такое мнение высказал спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

«За последние два дня во Флориде специальный представитель России Кирилл Дмитриев провел продуктивные и конструктивные встречи с американской делегацией», – написал он в соцсети X (бывшая Twitter, заблокирована в РФ). Уиткофф подчеркнул, что «Россия по-прежнему полностью привержена достижению мира на Украине». «Россия высоко ценит усилия со стороны США и их поддержку урегулирования конфликта на Украине и восстановления глобальной безопасности», – добавил он.

В консультациях с российской стороной от США также принимали участие зять американского президента Джаред Кушнер и сотрудник Белого дома Джош Грюнбаум.

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев дал понять, что следующая встреча представителей России и США может пройти в Москве. «Спасибо, Майами. В следующий раз: Москва», – написал он в X. Дмитриев ранее также назвал переговоры в Майами по Украине конструктивными.

Спецпредставитель президента РФ уже вылетел из Майами в Москву. Сегодня же он доложит об итогах переговоров Владимиру Путину.

Уиткофф также прокомментировал итоги консультаций США с украинской делегацией и представителями Европы в Майами. «За последние три дня пребывания во Флориде украинская делегация провела ряд продуктивных и конструктивных встреч с американскими и европейскими партнерами», – написал он в Х.

Представитель главы Белого дома уточнил, что в ходе американо-украинских переговоров обсуждались четыре ключевых документа, включая дальнейшую разработку плана из 20 пунктов, согласование позиций по рамкам многосторонних гарантий безопасности, по рамкам гарантий безопасности США для Украины, а также разработка плана «Экономика и процветание». Особое внимание было уделено обсуждению сроков и последовательности будущих шагов, указал Уиткофф.

Глава украинской делегации секретарь СНБО Украины Рустем Умеров опубликовал в X тот же текст об итогах консультаций, что и Уиткофф.

Москва, Наталья Петрова

