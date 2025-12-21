Идут конструктивные дискуссии: Дмитриев оценил переговоры по Украине в США

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил о конструктивном характере переговоров об урегулировании конфликта на Украине, которые проходят в Майами со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером.

«Дискуссии проходят конструктивно», – сказал Дмитриев журналистам.

По его словам, переговоры в Майами продолжатся в субботу и воскресенье по местному времени. «Начались и продолжатся сегодня, также продолжатся завтра», – сказал Дмитриев (цитата по РИА «Новости»).

Дмитриев прибыл во Флориду для встречи с Уиткоффом и Кушнером 20 декабря. В тот же день в Майами завершились переговоры представителей США и Украины, которые продолжались два дня.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Кремль ожидает от Вашингтона информацию об итогах работы с европейцами и украинцами по урегулированию конфликта. По его словам, Москве нужно получить информацию от американцев о том, что было добавлено в согласованные на Аляске и в Москве параметры и что было изменено в результате контактов в Берлине.

