В Кремле подтвердили подготовку контактов с США и назвали их цель

В Кремле вслед за Белым домом подтвердили подготовку встречи российских и американских переговорщиков в Майами по украинскому урегулированию. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва готовит контакты с США, чтобы получить информацию о переговорах представителей США, ЕС и Украины.

«Мы действительно занимаемся подготовкой определенных контактов с нашими американскими визави. С тем, чтобы получить информацию об итогах работы, которая была проделана американцами с европейцами и Украиной», – сказал Песков. Так он прокомментировал информацию западных СМИ о готовящихся российско-американских переговорах в Майами в предстоящие выходные.

Ранее Белый дом подтвердил встречу российских и американских посланников в Майами в выходные. При этом в Вашингтоне не раскрыли состав американской делегации. По данным Politico, США будут представлены спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем президента Джаредом Кушнером. Россия, как ожидается, направит посланника Кремля по экономическим вопросам Кирилла Дмитриева.

На очередные переговоры в США уже отправилась украинская делегация, сообщил Владимир Зеленский. Он также допустил, что на встречах будут присутствовать европейские переговорщики.

Москва, Наталья Петрова

