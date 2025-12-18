Белый дом подтвердил встречу российской и американской переговорных групп в Майами

Белый дом подтвердил встречу российских и американских посланников в Майами, которая состоится в эти выходные.

«Встреча российских и американских посланников по вопросам войны на Украине действительно состоится в эти выходные в Майами, штат Флорида», – сообщил представитель Белого дома.

Администрация президента США не предоставила никаких подробностей о составе делегаций. Однако, по данным Politico, Соединенные Штаты будут представлены своим посланником в Украине Стивом Уиткоффом и зятем президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером , в то время как Россия, как ожидается, направит посланника Кремля по экономическим вопросам Кирилла Дмитриева.

В США направляется и украинская делегация. Как отметил Владимир Зеленский, сейчас «нет намеков, что россияне отказываются от мирного соглашения».

«В конце текущей недели наша команда проведет встречи в Америке. В Соединенных Штатах ожидают ее прибытия», – уточнил глава государства. Зеленский также допустил, что на встречах будут присутствовать переговорщики из Европы.

Вашингтон, Елена Васильева

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube