Песков: Москва и Вашингтон демонстрируют политическую волю к диалогу

В нынешней ситуации Москва и Вашингтон демонтируют политическую волю к диалогу. Об этом заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков, комментируя последние контакты России и США.

Представитель Кремля обратил внимание, что российско-американские контакты пока касаются украинского урегулирования. «Единственное, что в них появилось, и это очень важно, – это политическая воля к диалогу с двух сторон. И этот диалог сейчас ведется, он пока узкопрофильный, это только диалог, который касается украинского урегулирования», – сказал Песков в комментарии «Известиям».

Москва, Анастасия Смирнова

