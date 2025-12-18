российское информационное агентство 18+

Четверг, 18 декабря 2025, 21:28 мск

Песков: Москва и Вашингтон демонстрируют политическую волю к диалогу

Архив. Фото пресс-службы Кремля

В нынешней ситуации Москва и Вашингтон демонтируют политическую волю к диалогу. Об этом заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков, комментируя последние контакты России и США.

Представитель Кремля обратил внимание, что российско-американские контакты пока касаются украинского урегулирования. «Единственное, что в них появилось, и это очень важно, – это политическая воля к диалогу с двух сторон. И этот диалог сейчас ведется, он пока узкопрофильный, это только диалог, который касается украинского урегулирования», – сказал Песков в комментарии «Известиям».

Москва, Анастасия Смирнова

