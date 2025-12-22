МИД России: в переговорах Москвы и Вашингтона наблюдается «медленный прогресс»

В переговорах Москвы и Вашингтона наблюдается «медленный прогресс» в рамках договоренностей, достигнутых главами государства на Аляске. Об этом сообщил заместитель главы министерства иностранных дел России Сергей Рябков.

«Медленный прогресс наблюдается. Он сопровождается, я еще раз хочу сказать, крайне вредоносными, злонамеренными попытками влиятельной группы государств торпедировать эти усилия, пустить под откос соответствующий дипломатический процесс. Этому нужно противостоять», – сказал Рябков, слова которого цитирует «Интерфакс».

В то же время замглавы МИД РФ отметил, что у Москвы остаются вопросы к Вашингтону, в том числе по теме урегулирования украинского кризиса, а успех российско-американского диалога не предопределен.

«Успех идущего сейчас российско-американского диалога не предопределен. С учетом руин, в которых оставила наши отношения с США администрация Байдена, их нормализация потребует немалого времени, подлинной заинтересованности с обеих сторон и колоссального труда», – пояснил Рябков.

«Мы еще должны убедиться, что США действительно встали на устойчивую траекторию ухода от крайней враждебности по отношению к нашей стране», – добавил дипломат.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube