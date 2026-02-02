российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 2 февраля 2026, 14:11 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

США возобновили экспорт украшений в Россию

США возобновили поставки ювелирных изделий в Россию впервые за четыре года. Тем временем, вырос экспорт российских медизделий на американский рынок. Об этом свидетельствуют данные статслужбы Соединенных Штатов.

В ноябре 2025 года США экспортировали в РФ украшения на 322,5 тысячи долларов, передает РИА «Новости». Поставок американских ювелирных изделий на российский рынок не было с февраля 2022 года.

В свою очередь Россия нарастила экспорт в США медицинских приборов – электродиагностической аппаратуры и деталей для нее, стоматологических устройств и других товаров этой категории. В ноябре стоимость закупок составила 216,7 тысячи долларов.

В месячном выражении поставки выросли втрое, а в годовом – в 3,9 раза. В целом по итогам 11 месяцев общая сумма составила 809,5 тысячи долларов, увеличившись на 32% по сравнению с аналогичным периодом позапрошлого года.

Также растет экспорт медицинского оборудования из США в Россию. Ноябрьские поставки в месячном выражении выросли в 1,8 раза, а в годовом – на 21% и составили 8,9 миллиона долларов, что стало рекордным показателем с сентября 2024-го.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / США

Президент Бермудес: Трамп решил задушить экономику Кубы / В США объявили чрезвычайное положение из-за Кубы / Трамп рассматривает нанесение нового мощного удара по Ирану – CNN / Экс-аналитик ЦРУ заявил о невозможности помешать созданию платежной системы БРИКС / Песков анонсировал продолжение переговоров по Украине в Абу-Даби / Трамп пригрозил Ирану «венесуэльским» вариантом / Жертвами снежной бури в США стали 30 человек / «Это взаимодействие»: в Кремле обозначили перспективы с передачей активов РФ «Совету мира»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Экономика, США,