Пятница, 30 января 2026, 20:06 мск

Президент Бермудес: Трамп решил задушить экономику Кубы

Фото: Pixabay

Американский лидер Дональд Трамп, угрожающий повышением пошлин за торговлю с Кубой, намерен задушить кубинскую экономику. Об этом заявил президент островного государства Мигель Диас-Канель Бермудес. По его словам, для этого Вашингтон использует лживые предлоги.

«Под лживым и безосновательным предлогом, распространяемым теми, кто занимается политикой и обогащается за счет страданий нашего народа, президент Трамп намерен задушить кубинскую экономику, вводя пошлины на страны, которые суверенно торгуют нефтью с Кубой», -цитирует РИА «Новости» заявление кубинского руководителя.

Президент Кубы назвал действия Вашингтона «преступными» и «фашистскими».

Ранее Трамп подписал указ, согласно которому США могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе, а также объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности, якобы исходящую из Гаваны.

Гавана, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

