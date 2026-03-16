Лавров указал на риск милитаризации космоса из-за действий США

Действия США в сфере обороны резко увеличивают риски милитаризации космического пространства. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«В результате деструктивных действий США и их союзников заметно возрастают риски милитаризации космоса и его превращения в зону конфликта», – сказал глава МИД РФ в видеообращении к участникам Московской конференции по нераспространению.

Значительную угрозу для стратегической стабильности несет реализация проекта создания системы противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол». В рамках этой системы Вашингтон планирует разместить ударные средства перехвата в космосе к 2028 году.

В октябре прошлого года замруководителя департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов отмечал, что система «Золотой купол» с орбитальными перехватчиками способна спровоцировать гонку вооружений в космосе.

Ранее на угрозу безопасности в космическом пространстве со стороны США также указывал Китай. Пекин призвал прекратить разработку и развертывание глобальных систем противоракетной обороны и остановить передовое размещение ракет и других наступательных вооружений.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube