Понедельник, 16 марта 2026, 14:08 мск

Лавров указал на риск милитаризации космоса из-за действий США

Действия США в сфере обороны резко увеличивают риски милитаризации космического пространства. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«В результате деструктивных действий США и их союзников заметно возрастают риски милитаризации космоса и его превращения в зону конфликта», – сказал глава МИД РФ в видеообращении к участникам Московской конференции по нераспространению.

Значительную угрозу для стратегической стабильности несет реализация проекта создания системы противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол». В рамках этой системы Вашингтон планирует разместить ударные средства перехвата в космосе к 2028 году.

В октябре прошлого года замруководителя департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов отмечал, что система «Золотой купол» с орбитальными перехватчиками способна спровоцировать гонку вооружений в космосе.

Ранее на угрозу безопасности в космическом пространстве со стороны США также указывал Китай. Пекин призвал прекратить разработку и развертывание глобальных систем противоракетной обороны и остановить передовое размещение ракет и других наступательных вооружений.

Москва, Зоя Осколкова

В США вручили премии киноакадемии «Оскар» / Трамп признал, что США помогают Украине, и отметил поддержку Ирана из России / Иран вывел из строя авианосец США «Авраам Линкольн» / США частично сняли санкции с российской нефти / Трамп заявил, что для США выгодны высокие цены на нефть / Тегеран намерен отомстить за погибших в результате атак Израиля и США / В США с военной базы украли четыре разведывательных дрона / США расширят контингент на Черном море, разместив войска в Румынии

