В США вручили премии киноакадемии «Оскар»

В США прошла церемония вручения наград 98-й премии «Оскар». Лучшим фильмом назван «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона, в общей сложности лента получила шесть статуэток.

Торжество состоялось в кинотеатре Dolby Theatre в Голливуде. Победителей объявлял Конан О'Брайен. На звание лучшего фильм года также претендовали «Бугония», «Хамнет», «Секретный агент», «Сентиментальная ценность», «Сны поездов», «Марти Великолепный», «Франкенштейн», F1.

Картина «Битва за битвой» получила «Оскара» в шести номинациях: Пол Томас Андерсон был удостоен награды за лучший адаптированный сценарий и как лучший режиссер. Шон Пенн получил награду за мужскую роль второго плана. Кассандра Кулукундис была отмечена наградой за лучший кастинг. Также фильм победил в номинации «Лучший монтаж».

Лента «Грешники» получила четыре статуэтки. Майкл Б. Джордан получил премию за лучшую мужскую роль, а Райан Куглер удостоился статуэтки за лучший оригинальный сценарий.

Лучшей актрисой признана Джесси Баклиза за роль в фильме «Хамнет». Лучшая актриса второго плана – Эми Мэдиган в ленте «Оружия».

В категории «лучший анимационный фильм» победителем стал «Кей-поп-охотницы на демонов». Этот же мультик был награжден за лучшую песню. Лучшая анимационная короткометражка – «Девушка, которая плакала жемчугом».

Среди документальных короткометражек награду вручили создателям «Все пустые комнаты». Лучший фильм на иностранном языке – «Сентиментальная ценность».

Лос-Анджелес, Зоя Осколкова

