«Это взаимодействие»: в Кремле обозначили перспективы с передачей активов РФ «Совету мира»

Передача $1 млрд замороженных активов России «Совету мира» открывает новые перспективы для взаимодействия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Она [идея о передаче $1 млрд из замороженных российских активов], безусловно, открывает новые горизонты для взаимодействия. Посмотрим, пока реакции нет», – сказал представитель Кремля, слова которого приводит ТАСС.

Пресс-секретарь главы российского государства также обратил внимание, что президент США Дональд Трамп назвал эту инициативу интересной идеей.

Москва, Анастасия Смирнова

