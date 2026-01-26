российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 26 января 2026, 18:48 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

«Это взаимодействие»: в Кремле обозначили перспективы с передачей активов РФ «Совету мира»

Передача $1 млрд замороженных активов России «Совету мира» открывает новые перспективы для взаимодействия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Она [идея о передаче $1 млрд из замороженных российских активов], безусловно, открывает новые горизонты для взаимодействия. Посмотрим, пока реакции нет», – сказал представитель Кремля, слова которого приводит ТАСС.

Пресс-секретарь главы российского государства также обратил внимание, что президент США Дональд Трамп назвал эту инициативу интересной идеей.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / США

В США разбился частный пассажирский самолет / В ОАЭ завершились переговоры делегаций России, США и Украины / В США автомобиль протаранил вход в аэропорт / Всё пошло в разнос – политолог об итогах Всемирного форума в Давосе / Американская пресса начала «хоронить» НАТО / В Кремле не подтвердили неофициальные переговоры по Украине в Абу-Даби / Евродепутат призвала вернуть золотой запас Германии из США / «Все хотят, чтобы война закончилась»: Трамп остался доволен разговором с Зеленским

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Политика, Россия, Финансы, Экономика, США,