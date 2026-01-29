Экс-аналитик ЦРУ заявил о невозможности помешать созданию платежной системы БРИКС

Президент США Дональд Трамп крайне недоволен перспективой появления платежной системы БРИКС, но не сможет помешать ее созданию. Такое мнение озвучил в беседе с РИА «Новости» бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Страны БРИКС обсуждают создание платежной системы, которая позволит использовать цифровые валюты государств, входящих в объединение. С инициативой выступил центральный банк Индии. Такая система способна снизить зависимость финансовых взаимодействий от доллара.

Джонсон считает, что создание единой системы БРИКС вызовет недовольство Трампа. «Но что он может сделать? США больше не контролируют все финансовые рычаги», – отметил аналитик.

Западные страны полагаются на систему SWIFT для проведения трансграничных платежей, однако уже сейчас она уступает современным цифровым аналогам, разработанным в других частях мира, например, в Китае. По мнению Джонсона, блокировка SWIFT для российских банков «была даже благом».

В БРИКС в настоящее время входит 10 стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, Эфиопия, Индонезия и ОАЭ. В октябре прошлого года Трамп заявил, что якобы начался массовый выход стран из БРИКС, а причиной стали его угрозы ввести пошлины на товары из этих государств. К настоящему времени ни одна из стран не покинула объединение. В 2026 году роль председателя БРИКС взяла на себя Индия.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube