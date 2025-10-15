Трамп заявил, что «все выходят из БРИКС» из-за пошлин США

Президент США Дональд Трамп заявил, что якобы начался массовый выход стран из БРИКС. С таким утверждением он выступил в Белом доме на встрече с президентом Аргентины Хавьером Милеем. По словам американского лидера, причиной стали его угрозы ввести пошлины на товары из этих государств.

«Я сказал, что если кто-то хочет быть в БРИКС, в этом нет ничего такого, но мы введем пошлины против вашей страны, и все вышли. Все выходят из БРИКС», – сказал Трамп (цитата по ТАСС). При этом он не уточнил, какие именно страны якобы собираются покинуть БРИКС.

В БРИКС в настоящее время входит 10 стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, Эфиопия, Индонезия и ОАЭ. С момента его создания ни одна из стран не вышла из объединения.

Трамп вновь заявил, что создание БРИКС якобы было «атакой на доллар».

Напомним, Трамп в июле пригрозил странам дополнительными 10-процентными пошлинами, если они поддерживают альянс БРИКС. Ранее, в январе глава Белого дома уже грозил увеличить пошлины на 100% для стран, которые захотят отказаться от доллара во взаиморасчетах. «У БРИКС нет шансов заменить доллар в международной торговле или где-либо еще», – заявлял тогда Трамп.

В свою очередь страны БРИКС неоднократно подчеркивали, что не обсуждают создание новой валюты, и предлагали экспертам более подробно разъяснить президенту США повестку дня БРИКС.

Вашингтон, Наталья Петрова

