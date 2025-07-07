российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 7 июля 2025, 08:55 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Трамп грозит странам дополнительными пошлинами за поддержку БРИКС

Фото: infobrics.org

Президент США Дональд Трамп пригрозил странам дополнительными пошлинами, если они поддерживают объединение БРИКС. Об этом американский лидер заявил в Truth Social.

«Любая страна, поддерживающая антиамериканскую политику БРИКС, подвергнется ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 10%-ным тарифам. Исключений не будет», – написал Трамп в соцсети.

Ранее глава Белого дома уже грозил увеличить пошлины на 100% для стран, которые захотят отказаться от доллара во взаиморасчетах. «У БРИКС нет шансов заменить доллар в международной торговле или где-либо еще», – заявлял Трамп в январе.

В свою очередь государства, входящие в объединение, неоднократно подчеркивали, что не обсуждают создание новой валюты, и предлагали экспертам «более подробно повестку дня БРИКС разъяснить» президенту США.

В настоящее время в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Индонезия.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

Метки / США

В США при наводнении погибли 50 человек: более 20 детей пропали без вести / Илон Маск заявил о создании политической партии / Трамп признал, что Россия справляется с санкциями, а Путин – профессионал / Зеленский заявил, что обсудил с Трампом поставки систем ПВО / В Крыму заявили о неформальных каналах поставок оружия Киеву / Путин и Трамп не обсуждали прекращение американских поставок оружия для Киева – Кремль / Путин подтвердил Трампу, что Россия не отступит от своих целей на Украине / Путин поздравил Трампа с Днем независимости и обсудил острые проблемы, в том числе Украину

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Политика, Экономика, США,