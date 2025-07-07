Трамп грозит странам дополнительными пошлинами за поддержку БРИКС

Президент США Дональд Трамп пригрозил странам дополнительными пошлинами, если они поддерживают объединение БРИКС. Об этом американский лидер заявил в Truth Social.

«Любая страна, поддерживающая антиамериканскую политику БРИКС, подвергнется ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 10%-ным тарифам. Исключений не будет», – написал Трамп в соцсети.

Ранее глава Белого дома уже грозил увеличить пошлины на 100% для стран, которые захотят отказаться от доллара во взаиморасчетах. «У БРИКС нет шансов заменить доллар в международной торговле или где-либо еще», – заявлял Трамп в январе.

В свою очередь государства, входящие в объединение, неоднократно подчеркивали, что не обсуждают создание новой валюты, и предлагали экспертам «более подробно повестку дня БРИКС разъяснить» президенту США.

В настоящее время в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Индонезия.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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