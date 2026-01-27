Жертвами снежной бури в США стали 30 человек

В США снежный шторм стал причиной гибели 30 человек. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на данные правоохранительных органов.

В Нью-Йорке на улицах обнаружили восемь тел. Также замерзших людей находили в Канзасе. В Арканзасе и Техасе подростки получили смертельные травмы, катаясь на ледянках. В Массачусетсе и Огайо люди гибли в результате инцидентов со снегоуборочной техникой.

Снежная буря вызвала массовое отключение электричества. Порядка 630 тысяч абонентов остались без света к вечеру 26 января. Самые серьезные проблемы в энергоснабжении наблюдаются в Миссисипи и Теннеси, где ледяные дожди повредили линии электропередачи.

Снежный шторм бушует в США третий день подряд, в 21 штате действует режим чрезвычайной ситуации. Из-за метели отменены около 12 тысяч авиарейсов.

