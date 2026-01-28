Песков анонсировал продолжение переговоров по Украине в Абу-Даби

Новый раунд переговоров России, США и Киева в Объединенных Арабских Эмиратах запланирован на 1 февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Да, на 1 февраля. Ориентировочно, но пока исходим из этого», – цитирует представителя Кремля «Интерфакс».

Трехсторонние контакты РФ, США и Украины состоялись на прошлой неделе. Ранее Песков сказал, что переговоры по целому набору сложных тем, связанным с урегулированием украинского конфликта, можно считать прогрессом.

Песков охарактеризовал трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной в столице ОАЭ «очень сложными» и наполнил о достигнутой договоренности об их продолжении. «Работа будет продолжаться», – сказал пресс-атташе Кремля.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube