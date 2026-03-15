Российские войска за сутки поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ. Кроме того, нанесено поражение местам подготовки и запуска беспилотников дальнего действия и пунктам дислокации украинских вооруженных формирований и наемников в 148 районах. Об этом сообщается в ежедневной сводке Минобороны РФ. Удары по вражеским целям наносили авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

Средства ПВО за тот же период сбили 605 украинских беспилотников самолетного типа, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун», четыре управляемые авиабомбы и 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Вместе с тем российские подразделения улучшили позиции практически на всех направлениях в зоне специальной военной операции. Группировка войск «Восток» продолжила продвижение в глубину обороны противника и нанесла удары по противнику в Днепропетровской и Запорожской областях. Бойцы группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю и бьют украинские силы в Харьковской области и ДНР.

Подразделения «Южной» группировки заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение ВСУ около Славянска, Константиновки и еще трех населенных пунктах в ДНР. Группировка войск «Центр» улучшила позиции и нанесла удары по украинским силам в ДНР и Днепропетровской области. Группировка «Север» заняла более выгодные позиции и поразила подразделения противника в Сумской и Харьковской областях.

Потери ВСУ в результате действий ВС России на всех фронтах составили до 1315 боевиков.

Москва, Наталья Петрова

