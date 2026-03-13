Пятница, 13 марта 2026, 19:19 мск

Обломки БПЛА упали на территорию колледжа в Краснодарском крае

В двух муниципалитетах Краснодарского края обнаружены обломки украинских беспилотных летательных аппаратов. Как сообщает оперативный штаб региона, во всех случаях обошлось без пострадавших.

В Брюховецком районе фрагменты беспилотника упали на территории аграрного колледжа. Повреждено окно в одном из корпусов, образовательный процесс не нарушен. В хуторе Красная Нива обломки упали вблизи домовладения. В Каневском районе в станице Каневской фрагменты беспилотников упали по трем адресам – без повреждений, уточняется в телеграм-канале оперативного штаба.

На местах ЧП работают оперативные и специальные службы.

Краснодар, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Краснодарский край, Юг России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,